Внезапная смерть разделила жизнь Константина Кинчева на две части.

Внезапная смерть разделила жизнь Константина Кинчева на две части.Пока одни звезды заказывают папарацци к дверям своей квартиры, иные живут вдали от красных дорожек, поэтому журналистам требуется постараться, чтобы разузнать свежие новости об их жизни. Ко второй категории относится и рок-музыкант Константин Кинчев.К огромному сожалению, известия разбивают сердце: на днях лидер "Алиса" Кинчев похоронил дочь. Марии было всего 36 лет и у нее остался 12-летний сын, которому до сих пор не знают, как объяснить отсутствие мамы...Мария была падчерицей Константина Кинчева, которую он, пишет , удочерил как только женился на ее матери. Вела она непубличный образ жизни: вначале была связана с театром, затем занялась продюсированием съемок. Но больше всего времени Мария Кинчева-Панфилова уделяла семье и воспитанию сына.Окружение музыканта сообщает, что причиной смерти женщины стала внезапная остановка сердца, что буквально выбило всех ее близких из колеи: вредных привычек у нее не было, алкоголь Мария обходила стороной. Вера, здоровый образ жизни и семья – три составляющие жизни покойной, которую уже отпели в храме Трех Святителей в Басманном районе столицы."Мои соболезнования, Константин Евгеньевич. Искренне. Понимаю, что значит потерять близкого человека", "Мои соболезнования. Ужасная новость", "Невосполнимая утрата!", "Самые глубокие соболезнования всей семье", – преклонили головы поклонники Константина Кинчева, выражая солидарность его потере.