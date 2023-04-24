Обзор социальных сетей Владимирской области: Пасха на передовой, жены героев и автобусный дым. Что...

Обзор социальных сетей Владимирской области: Пасха на передовой, жены героев и автобусный дым.Что обсуждали пользователи региона в сети? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Самые яркие сетевые кадры минувшей недели изучила моя коллега Мария Платанюк.Светлое Христово Воскресение на передовой, проект "Жены героев", автобусы в дыму, знаковые гастроли "Руси" и сердце леса. Сетевое за неделю- в одном обзоре прямо сейчас.