Вечером 23 апреля во Владимирской области произошла погоня сотрудников ДПС за водителем ВАЗ-2110, которая закончилась лобовым столкновением с другой отечественной легковушкой недалеко от

Вечером 23 апреля во Владимирской области произошла погоня сотрудников ДПС за водителем ВАЗ-2110, которая закончилась лобовым столкновением с другой отечественной легковушкой недалеко от поселка Вяткино. По словам очевидцев, за рулем «десятки» был 17-летний парень, пытавшийся угнать от трех экипажей полицейских. Во время погони водитель зацепил несколько машин, а затем съехал на встречную полосу. В Судогодском