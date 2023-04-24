Погода испортится: во Владимирской области синоптики прогнозируют дожди. По прогнозам синоптиков...

Погода испортится: во Владимирской области синоптики прогнозируют дожди.По прогнозам синоптиков 25 апреля во Владимирской области пройдет дождь.Температура воздуха днем будет держаться на отметке +19°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер юго-восточный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 749 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.Фото pxfuel.com