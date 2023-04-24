Настоящий подарок преподнесла природа жителям Владимирской области. В ночь на 24 апреля над регионом появилось полярное сияние. Явление наблюдали в разных районах области. К утру

Настоящий подарок преподнесла природа жителям Владимирской области. В ночь на 24 апреля над регионом появилось полярное сияние. Явление наблюдали в разных районах области. К утру понедельника владимирские соцсети уже были забиты фотографиями очевидцев. Люди красоту оценили, но массово пожаловались на самочувствие. Алексей В нашей полосе редкое, но возможное явление. У многих последние дни головные боли,