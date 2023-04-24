Именно с мечты начинаются большие дела. Не зря говорят, что наши самые заветные мечты начинают формироваться ещё в детском возрасте. Потом, мы не раз услышим от взрослых, что мечтать не вредно, не витай в облаках и займись реальной жизнью!

Именно с мечты начинаются большие дела. Не зря говорят, что наши самые заветные мечты начинают формироваться ещё в детском возрасте. Потом, мы не раз услышим от взрослых, что "мечтать не вредно", "не витай в облаках" и "займись реальной жизнью"!Но я знаю не понаслышке, что если очень чего-то хотеть, если верить в свою мечту, она обязательно сбудется!Меня зовут Лилиана и многие называют меня девочкой, родившейся с волшебной палочкой в руках и постоянно спрашивают, как же сделать так, чтобы их мечты, как и мои сбывались?!К слову, о мечтах. Моя История стала известной на всю Россию в тот самый момент, когда я воплотила свою самую заветную детскую мечту – спела с Филиппом Киркоровым на большой сцене перед тысячами зрителей.Тогда я получила сотни писем с вопросами, с предложениями о том, что мне нужно создать свой марафон желаний и помогать и другим людям осуществлять свои мечты!Но у меня, совершенно нет никакого секрета, все более чем, просто.Каждый день делайте маленькие шаги на пути к своей цели. Делайте все, что возможно на данный момент, потому что неидеальное действие точно лучше идеального бездействия. Подходящего и нужного момента не существует, запомните, у вас есть только здесь и сейчас.Второе: старайтесь искать и видеть везде возможности , это главное отличие везунчиков от тех, кому по их мнению никогда не везет. Везунчики стараются из любой ситуации выйти с плюсом и увидеть позитивные стороны, в то время, как неудачники, то и дело ищут себе оправдания и минусы вокруг.Третье мое самое главное правило: настойчивость. Приведу косвенный пример: у любого "помещения", куда вы стремитесь зайти, кроме главного входа, наверняка есть "черный" и несколько "запасных". Многие после первого отказа, опускают руки и даже не пытаются искать другие возможность открыть дверь.Разве это мечта, если человек готов отказаться от нее после первого "нет"?Пробуйте, пытайтесь, ошибайтесь, падайте, но вставайте и никогда не отказывайтесь от своей мечты.Верьте в себя и своё дело, потому что если вы сами не будете верить в свой успех, ничего не получится.Мысли материальны и мы и есть их отражение.И как бы смешно это ни звучало, но если мы будем каждый день визуализировать желаемое и маленькими уверенными шагами идти к нему, мы обязательно достигнем цели.