Радоница 2023: что нужно знать об этом празднике и какие традиции соблюдать? 25 апреля 2023 года...

Радоница 2023: что нужно знать об этом празднике и какие традиции соблюдать?25 апреля 2023 года проходит Православный церковный праздник Радоница или Родительский день.Традиционно Радоницу отмечают во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья. Православная Церковь установила день поминовения усопших.История праздникаРадоница возникла задолго до того, как христианство распространилось на Руси. Еще древние славяне поминали близких в определенные дни. У почивших были покровители — боги, которых называли Радуницами. Далекие предки верили в божественные силы умерших, якобы они могли повлиять на урожайность и благоприятный климат.В Русской православной церкви первое упоминание о Радонице появилось лишь в XIV веке. Но о никаких торжествах в связи с данным событием речи не было.Несмотря на то, что Радоница — это день поминовения умерших, грустить, унывать, плакать не полагается. Наоборот, нужно радоваться вместе с душами умерших о событии Воскресения Иисуса Христа, о том, что умершие попали в его Царство. Считается, что само название праздника «Радоница» происходит от слова «радость» — день общей радости с усопшими.ТрадицииНа Радоницу существует обычай ходить в церковь, посещать могилы родственников и близких. На кладбище приносят крашеные яйца, пасхальные яства. Является первым днём поминовения усопших, который проходит после Пасхи.Традиция брать еду на кладбище вызывает немало споров. Некоторые христиане не поддерживают ее и считают обряд языческим. Но большинство все-таки берут конфеты, пасхальный хлеб, воду. Обедают сами и раскладывают на могилках. Считается, что души усопших очень радуются этому. Они получают возможность побыть рядом с живыми близкими и символически попробовать угощения.Народные обычаи противоречат тому, как действительно можно и нужно вести себя на кладбище на родительскую Пасху. Там необходимо убраться, привести в порядок могилу — особенно актуально после схода снега. Ни в коем случае нельзя забывать о молитве. После этого можно зажечь свечу и молча постоять, помянуть усопших.Что не рекомендуется делать на Радоницу?Традиционно не дают в долг на Радоницу. С другой стороны, отказывать людям тоже считается плохой приметой. Выход можно найти. Например, дать столько денег, сколько не жалко потерять. Если отдать всю сумму, которую просят, высокая вероятность того, что возвращено ничего не будет. Это станет поводом для ссоры, разногласий, обид.Нельзя ругаться и ссориться, особенно это касается родственников, которые таким образом расстроят своих почивших родных. Нельзя устраивать скандалы на кладбище, во время поминального застолья.Грустить и печалиться в праздник не нужно. Считается, что такое настроение очень негативно влияет на состояние душ усопших. Они не находят себе места на небесах. Лучше просто помолиться за тех, кто ушел в иной мир.Фото pxfuel.com