Психологи дали ценные советы людям с выгоранием.

Психологи дали ценные советы людям с выгоранием.С каждым годом психологи выявляют все больше случаев профессионального выгорания у сорудников из разных сфер деятельности. Несмотря на то, что после пандемии многие офисы перевели часть сотрудников на удаленку, избавиться от выгорания не получается, и эта проблема по-прежнему очень актуальна для России.И хотя в последнее время люди стали реде обращаться за профессиональной помощью к психологам, пробелма выгорания не исчезла. По данным сервисов "Ясно", Zigmund.Online и YouTalk, чаще всего люди обращаются за помощью с такой проблемой в январе и феврале. В эти месяцы в 2023 году число таких обращений увеличилось на 19% по сравнению с предыдущими месяцами, сообщает .Еще одной проблемой становится то, что не каждый человек может выявить у себя выгорание, и тогда ситуация только усугубляется. Многие списывают выгорание на банальную усталость и стресс, однако это совершенно разные вещи, и выграние требует профессиональной помощи психологов. Выгорание не проходит само по себе, если человек просто поспит или возьмет отгул.Иногда для того, чтобы справиться с выгоранием, надо менять работу, а иногда и сферу деятельности.