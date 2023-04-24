Смотрите Вести в 14.30: Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле. Ищи клеща. Клещи...

Смотрите "Вести" в 14.30: Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле.Ищи клеща.Клещи проснулись и вышли на тропу войны. Как не подцепить в парке нежелательного попутчика?Интересное в сети.Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле. Всё самое интересное за неделю в нашем сетевом обзоре.Aurora borealis.И необычное для наших широт астрономическое явление. Красота полярного сияния - в объективах владимирцев.