Смотрите Вести в 14.30: Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле.
Ищи клеща.
Клещи...
Смотрите "Вести" в 14.30: Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле.
Ищи клеща.
Клещи проснулись и вышли на тропу войны. Как не подцепить в парке нежелательного попутчика?
Интересное в сети.
Пасха на передовой, сердце леса и бобры вновь в деле. Всё самое интересное за неделю в нашем сетевом обзоре.
Aurora borealis.
И необычное для наших широт астрономическое явление. Красота полярного сияния - в объективах владимирцев.