Смотрите Вести в 21.05: Как прошёл субботник и сколько горожан пришли.
Цепкая хватка.
Клещи...
Смотрите "Вести" в 21.05: Как прошёл субботник и сколько горожан пришли.
Цепкая хватка.
Клещи повсюду. Как сотрудники Роспотребнадзора оберегают жителей Владимира от опасных попутчиков?
Чисто, чисто!
Генеральная уборка Владимира. На каких площадках прошёл субботник и сколько горожан поддержали чистую инициативу?
Зажечь сердца.
И сердца зажгли в Суздальском районе. Там прошёл пятый фестиваль, посвящённый культурному единству народов России.