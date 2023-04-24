Смотрите Вести в 21.05: Как прошёл субботник и сколько горожан пришли. Цепкая хватка. Клещи...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как прошёл субботник и сколько горожан пришли.Цепкая хватка.Клещи повсюду. Как сотрудники Роспотребнадзора оберегают жителей Владимира от опасных попутчиков?Чисто, чисто!Генеральная уборка Владимира. На каких площадках прошёл субботник и сколько горожан поддержали чистую инициативу?Зажечь сердца.И сердца зажгли в Суздальском районе. Там прошёл пятый фестиваль, посвящённый культурному единству народов России.