Смотрите Вести в 9 утра: Как не подцепить в парке нежелательного попутчика? В полях. Трудовые...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Как не подцепить в парке нежелательного попутчика?В полях.Трудовые будни меленковских аграриев. Губернатор Александр Авдеев оценил новую сельхозтехнику.Ищи клеща.Клещи проснулись и вышли на тропу войны. Как не подцепить в парке нежелательного попутчика?Киржачская типография.И день полиграфиста в Киржаче. Какие новые музеи и общественные зоны появятся в самом западном райцентре региона?