Площадки благотворительного фестиваля посетили 450 тысяч человек.

Площадки благотворительного фестиваля посетили 450 тысяч человек.Фестиваль "Пасхальный дар" посвятили отзывчивости и добрым делам, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что пасхальная неделя всегда была временем помощи нуждающимся.Мэр напомнил, что фестиваль прошел в восьмой раз. В этом году открылось 25 площадок во всех округах столицы.Благотворительные фонды подготовили для посетителей спектакли и концерты. На площадках фестиваля можно было купить сувениры по пасхальной тематике."Все собранные деньги пойдут нуждающимся", – подчеркнул Собянин.В рамках фестиваля состоялись мастер-классы для детей. Юных посетителей учили делать классические куличи и изготавливать открытки.Продолжился сбор гуманитарной помощи для участников специальной операции и жителей новых регионов. Москвичи принесли более трех тысяч подарков.Мэр Москвы ранее о создании парка "Яуза". Он станет самым протяженным в Европе. В 2023 году благоустроят еще три участка.