Мэр столицы сообщил о завершении сборки новой партии машин на заводе в Сокольниках.

Мэр столицы сообщил о завершении сборки новой партии машин на заводе в Сокольниках.В этом году новая партия электробусов выйдет на столичные маршруты, сообщил мэр Сергей Собянин в своем . Градоначальник уточнил, что на вагоноремонтно-строительном заводе в Сокольниках готовы около 40 машин.Сборочное производство с 2021 года действует в цеху ПАО "КАМАЗ". Удалось сократить время поставки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике, создать высокотехнологичные рабочие места, рассказал мэр.На заводе устанавливают электрику, валидаторы, сиденья, медиасистемы и Wi-Fi, проводят пусконаладочные работы."Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тыс. электробусов", – заявил Собянин.В Москве действует 79 электробусных маршрутов. В текущем году добавится 29. За пять лет работы электробусы перевезли более 300 миллионов пассажиров.По городским маршрутам курсирует 1055 электробусов. Благодаря замене дизельных автобусов на электротранспорт выбросы углекислого газа в Москве сократились на 80 тысяч тонн, загрязняющих веществ – на 540 тонн.