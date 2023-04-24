Только в апреле 2023 года во Владимирской области более 300 водителей сели за руль...

Только в апреле 2023 года во Владимирской области более 300 водителей сели за руль нетрезвыми.Некоторые из них ранее уже были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его автомобиль инспекторы ДПС остановили утром 18 апреля на улице Запольной в Коврове. Его опьянение подтвердили результаты освидетельствования.Аналогичное уголовное дело возбудили дознаватели органов внутренних дел в Петушинском районе. У 35-летнего мужчины полицейские заподозрили опьянение, но он категорически отказался. Выяснилось также, что он был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.А 62-летний жителя Гороховца будут судить. Он управлял своим хэтчбеком, находясь в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, которого лишился за предыдущую нетрезвую поездку.Фото https://www.pxfuel.com/en