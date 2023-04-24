На 78-м году жизни скончался художественный руководитель и основатель театра Кремлевский балет Андрей Петров. Деятель посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического ..

На 78-м году жизни скончался художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров. Деятель посвятил 20 лет своей жизни сцене Государственного академического Большого театра СССР. передает .С 1993 по 2001 год он был гендиректором Государственного Кремлевского дворца. Ранее сообщил о том, что скончался композитор Алексей Муравлев, сочинивший музыку для песни "Виновата ли я".