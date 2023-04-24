В ДТП во Владимирской области серьёзно пострадал 6-летний ребёнок. Напомним, мы уже сообщали, что...

В ДТП во Владимирской области серьёзно пострадал 6-летний ребёнок.Напомним, мы уже сообщали, что 23 апреля на 12-м километре дороги «Хохлово-Камешково-Ручей» произошло серьёзное ДТП. «ГАЗель» выезжала на главную дорогу и врезалась в «Митсубиси Аутлендер»: https://vladtv.ru/incidents/143915/Стали известны подробности: ДТП произошло около 12 часов дня в районе деревни Высоково. Водитель «Газели», выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль и столкнулся с «Митсубиси Аутлендер».Были госпитализированы: пассажиры кроссовера - 2017 года рождения, 1956 года рождения, а также пассажирка кроссовера 1985 года рождения.За рулём грузовика находился мужчина (1988 г.р.). Известно, что он не пострадал.Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. 6-летний ребёнок до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии.В сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилисто. Владимир» один из очевидцев ДТП пишет:- Ребёнок вылетел из машины в разбитое окно, поэтому такие травмы. Также травмы получила бабушка ребёнка, но не сильные, её зажало в кузове. Первыми через час приехала фельдшер, она же видимо диспетчер в скорой. Мы звонили раз 20. Приехала на гнилой газели, в которой всего только каталка. Положили ребёнка и ждали приезда нормальной скорой, которая приехала ещё минут через 15. Сказала врачам, что ребёнок в коме...Фото: сообщество Вконтакте «Подслушано Автомобилистов. Владимир», https://vk.com/overhearauto33