В городе Собинке мошенники-отделочники обманули хозяйку квартиры на 1,4 млн рублей. Как сообщает...

В городе Собинке мошенники-отделочники обманули хозяйку квартиры на 1,4 млн рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, утверждено обвинительное заключение в отношении троих жителей («мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).Выяснилось, что ещё в октябре прошлого года отделочники договорились с жительницей города Собинки о строительно-ремонтных работах в совмещенном санузле (её квартиры).Оговорённая сумма была 150 000 рублей. Но в дальнейшем мошенники под предлогом покупки дополнительных материалов (и сантехники) убедили хозяйку перевести им 1,3 млн рублей.По данным материалов региональной прокуратуры, строительные материалы были «выполнены и приобретены на общую сумму, не превышающую 70 000 рублей». Но в итоге (по общим подсчётам) потерпевшую обманули на 1,4 млн рублей.Мошенники свою вину в совершённом преступлении признали, а причинённый вред возместили. Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.Фото: pxfuel.com