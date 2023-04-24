В городской черте Владимира пожарные тушат обширный пал травы. Прямо сейчас сотрудники МЧС тушат...

В городской черте Владимира пожарные тушат обширный пал травы.Прямо сейчас сотрудники МЧС тушат пал сухой травы по адресу Тупиковый проезд во Владимире.Пожар локализован на площади 300 кв.м.За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 25 палов сухой растительности на площади почти 50 гектаров. С начала года зарегистрировано 282 пала травы на площади более 525 гектаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В области с начала года составлено 28 протоколов об административном правонарушении, возбуждено 4 административных расследования, объявлено 607 предостережений.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.