В городской черте Владимира пожарные тушат обширный пал травы.
Прямо сейчас сотрудники МЧС тушат...
В городской черте Владимира пожарные тушат обширный пал травы.
Прямо сейчас сотрудники МЧС тушат пал сухой травы по адресу Тупиковый проезд во Владимире.
Пожар локализован на площади 300 кв.м.
За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 25 палов сухой растительности на площади почти 50 гектаров. С начала года зарегистрировано 282 пала травы на площади более 525 гектаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
В области с начала года составлено 28 протоколов об административном правонарушении, возбуждено 4 административных расследования, объявлено 607 предостережений.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.