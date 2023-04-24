Владелец «Киржачской типографии» Евгений Фёдоров озвучил планы на текущий год.

Владелец «Киржачской типографии» Евгений Фёдоров озвучил планы на текущий год. В День российской полиграфии 19 апреля он был удостоен награды за вклад в развитие города. Ни для кого не секрет, что часть доходов от производства типография тратит на открытие новых арт-объектов: музеев, парковых и гостевых зон в Киржаче. В ближайшем будущем меценат планирует открыть в родном городе финно-угорский музей, «Вещий» мост и даже наладить международные связи с Лаосом.Фёдоров и типография несколько веков спустя...1931 год. В старинном здании XIX века на улице Гагарина в Киржаче, где раньше был постоялый двор, располагается редакция газеты «Ударник». Полиграфисты орудуют на старой печатной машинке. А через 90 лет - это уже известное на всю страну предприятие с печатными станками по последнему слову техники. Вывести киржачскую полиграфию «на передовую» удалось меценату Евгению Фёдорову. Будучи родом из Киржача, он долго жил и работал в Москве. Вернувшись в родные места, меценат выкупил типографию и дал ей вторую жизнь.«Типография — предприятие уникальное. На территории Владимирской области таких больше нет, - не без гордости говорит генеральный директор Евгений Фёдоров. - Мы флагманы по производству бланков документов государственного образца об образовании и квалификации на территории РФ. К примеру, только мы выпускаем дипломы призёров Всероссийской олимпиады школьников. Благодаря разработкам «Киржачской типографии», купить «липовый» документ теперь невозможно. Печать производится на специальной бумаге, подлинность гарантируют более 15 степеней защиты. Нам доверяют министерства здравоохранения, образования, транспорта РФ. Почти в каждом доме страны есть наша продукция.»Ассортимент расширяется, количество заказов растёт, в старом помещении на Гагарина производству такого масштаба становится тесно. В 2015 году под руководством нового владельца типография «переезжает» в здание на Магистральную. Более 20 тысяч федеральных государственных образовательных учреждений — вот клиентская база «Киржачской типографии». И уже 10 лет подряд 19 апреля, в День российской полиграфии, здесь звучат слова благодарности в адрес работников печати. Ведь именно в этот день 460 лет назад в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над первой печатной на Руси книгой «Апостол». А спустя почти полвека другой Фёдоров, но тоже «отец» типографии, получает юбилейную медаль от Российского Фонда мира «За значительный вклад в развитие и поддержку народной дипломатии».- Мне очень приятно смотреть на Киржач как человеку, который знает этот город с 1969 года, - признаётся заместитель председателя Правления Российского Фонда мира Игорь Панфилов. - Мы ездили сюда к родителям жены, и я вижу, как Евгений Сергеевич преобразил центр города. Я поражён музеем меди и латуни! А я, поверьте, видел всё в этом мире и удивить меня трудно.»Не секрет, что часть доходов типография тратит на преображение Киржача. Ежегодно в городе появляются по 2-3 арт-объекта — музеи, кафе, парковые и гостевые пространства. Между тем, по словам мецената, типография по уровню доходов находится на 20-м месте среди предприятий города и района. Впрочем, это не мешает окультуривать город. В этом году ожидается грандиозное открытие финно-угорского музея «Кержи Ачи», посвящённого предкам коренных киржачан. Учёными установлено, что первый киржачанин был финно-угорского происхождения и обживал эти места 5-6 тысяч лет до нашей эры. А само слово»Киржач» в переводе с устаревшего мокшанского - «левый берег». Все исторические подробности можно будет узнать в музее. Кроме того, в Киржаче появится новый мост.«Скорее всего, мы назовём его «Вещий», - планирует Евгений Фёдоров. - Туристический маршрут начинается со «Школьного моста» — это прообраз юности. «Типографский мост» — как профессиональная зрелость. Кстати, он занесен в «Книгу рекордов России» как самый длинный деревянный пешеходный мост в России. Его длина 555 метров. «Восточный» мост — уже почтенный, пенсионный. А мост «Вещий» или «Мудрый» завершит туристическую историю.»В гости к врачу Красовскому и фабриканту ЯшухинуГость торжества - заместитель председателя Правления Российского Фонда мира Игорь Панфилов как никто другой может оценить типографию по достоинству. Он сам долгое время был связан с полиграфией — печатал продукцию для 54-х стран: от почтовых марок до денежных купюр. А теперь поле его деятельности — Юго-Восток Азии, где он проводит культурно-просветительную работу от лица Российского Фонда мира. Всего у Фонда 8 представительств в разных странах.«Деятельность Евгения Сергеевича в Киржаче созвучна программам Фонда мира, - говорит Игорь Давыдович. -Это детские программы, культурные программы, программы помощи старикам, патриотическое воспитание. Вместе мы планируем установить международные связи с типографией ценных бумаг Центрального лаосского банка. Недавно в Лаосе мы установили два памятника советским пилотам. 29 человек погибли там во время необъявленной войны с американцами. Я почти уверен, что и в Киржаче мы создадим музей Юго-Востока Азии, приедем сюда с министром культуры Лаоса и послом.Между тем, сам владелец типографии пока не афиширует далеко идущие планы. Так и говорит: «Не скажу!» Ограничиваемся списком дел на текущий год. К примеру, не за горами открытие гостевого пространства в деревне Заречье в доме фабриканта Яшухина. Подобный гостевой дом в Киржаче уже есть — с 1854 года там проживала семья врача Красовского.Теперь это гостиница-музей, где в комнатах-номерах сохранены интерьер и архитектура.«Скоро мы пригласим всех в новую парковую зону, которая называется «Кондитерский парк», - делится планами Евгений Сергеевич. -Если успеем, отремонтируем вместе с районной администрацией угловой дом на Некрасовской и переселим туда наш духовой оркестр и хор. Пусть у них будет репетиционная база. Там большое пространство - около 200 метров, у них появится своё помещение — и это будет неплохим итогом работы за год.»