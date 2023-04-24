Первоначально ей отказали в выплате.

В Коврове матери двоих детей отказали в выплате пособия. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Женщина подала заявление о получении мер поддержки в виде ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, но ей отказали. Основанием послужило наличие в собственности семьи двух квартир площадью 85 квадратных метров, что превышает 24 «квадрата» на человека, при которых назначается пособие. Однако власти не учли тот факт, что треть жилого помещения, которым владеет ковровчанка, арестована. По закону, расчёт площади должен производиться без учёта указанной части недвижимости.Прокурор подал иск в Ковровский городской суд, который подтвердил правоту надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле.