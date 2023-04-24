Дознаватель устанавливает причину ЧП.

В Муроме потушили загоревшуюся в квартире постель. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 00-52 24 апреля поступило сообщение о пожаре в доме №9 на улице Владимирской. На место прибыли 6 единиц техники и 21 человек личного состава.«Ощущался сильный запах гари в подъезде. Спасатели обнаружили очаг, и не дав огню распространиться, оперативно ликвидировали огонь. Сгорели постельные принадлежности. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.Дознаватель устанавливает причину ЧП.