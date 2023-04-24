В Муроме чуть не произошёл серьезный пожар в многоквартирном доме из-за загоревшейся кровати. Как...

В Муроме чуть не произошёл серьезный пожар в многоквартирном доме из-за загоревшейся кровати.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, минувшей ночью (24 апреля, в 00:52) поступил звонок о пожаре по адресу: улица Владимирская, дом 9.К месту происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия специалистов уже ощущался сильный запах гари в подъезде. Проведя разведку, пожарные обнаружили очаг.Не дав огню распространиться, спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м.Как оказалось, сгорели постельные принадлежности. Другие подробности происшествия пока неизвестны.Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации ночного пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напоминаем, что в случае пожара следует оперативно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: pxfuel.com; официальный сайт МЧС России по Владимирской области