27 апреля жители некоторых районов областной столицы останутся без газа. Дело в ремонтных работах на газопроводе низкого давления, сообщили в мэрии Владимира. Подача газа будет полностью

27 апреля жители некоторых районов областной столицы останутся без газа. Дело в ремонтных работах на газопроводе низкого давления, сообщили в мэрии Владимира. Подача газа будет полностью приостановлена с 10:00 до 14:00 по адресам: – мкр. Коммунар, ул. Песочная, д. № 2-а, – ул. Судогодское шоссе, дд. №№ 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а,