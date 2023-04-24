Попали русский, хохол и еврей в яму-ловушку. Сидят, а вылезти не получается. Вдруг есть захотелось! Ну тут русский говорит:
-Давайте я себе пальцы отрежу и дружно съедим, а потом если не вылезем другой отрежет и опять поделим!
Ну все согласились, русский пальцы отрезал, съели! Через какое-то время опять есть захотелось, уговорили еврея. Ну еврей подумал, отрезал, съели. Проходит время. Опять есть хочется!
-Ну хохол, отрезай пальцы,-говорят русский с евреем. А хохол смотрит на пальцы и думает ""Блин жалко"". Потом расстегивает ширинку и смотря на своих собеседников:
-Ну что хлопцi, по йогурту та й спати!
еще анекдот!