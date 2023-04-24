Инцидент произошёл накануне - 23 апреля. Погибших и пострадавших нет.

В Петушках на улице Московская дотла сгорела иномарка. Инцидент произошёл накануне - 23 апреля.На место выезжали две пожарных машины и 9 спасателей. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека и салона. Площадь пламени составила 6 квадратных метров. Огонь потушен. Погибших и пострадавших нет.Как уточнили в пресс-службе МЧС, дознаватель выясняет причину происшествия.