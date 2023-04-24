Исследование 18 рынков недвижимости.

Исследование 18 рынков недвижимости.На отечественном рынке арендного жилья впервые за 2023 года начали расти цены. Недвижимость подорожала пока еще незначительно и, по мнению экспертов, сдержанная динамика может сохраниться.Согласно исследованию 18 региональных рынков недвижимости, цены поднялись в крупнейших российских городах-миллионниках. Меж тем, в Москве и Санкт-Петербурге сложилась обратная ситуация. Арендное жилье в столицах, по данным газеты "Коммерсантъ", продолжает дешеветь.Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в среднем по России в апреле подорожала на четыре десятых процента. Еще два процента прибавили двухкомнатные квартиры. Об этом сообщает . За них придется выложить, соответственно, 21,1 и 30,8 тысяч рублей за месяц.Аналитики связывают рост стоимости долгосрочной аренды с двумя важными факторами. Во-первых, в России сократилась экспозиция квартир, потому что часть собственников продали недвижимость, раннее выставленную для аренды. Во-вторых, на крупнейших рынках жилья зафиксировано сезонное увеличение спроса.Исследование портала "ЦИАН.Аналитика" показало, что больше всего арендная недвижимость подорожала в Воронеже – однокомнатные квартиры там прибавили шесть процентов. А вот в Москве "однушки" потеряли почти два процента в апреле.