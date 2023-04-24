Злоумышленники признали свою вину и возместили причинённый ущерб.

В Собинке осудят мошенников, обманувших женщину на 1,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.В октябре прошлого года мужчины договорились с хозяйкой одной из квартир дома по улице Чайковского о ремонте санузла. Стороны оценили стоимость работ в 150 тысяч рублей. Впоследствии сантехники, под предлогом приобретения дополнительных материалов, убедили местную жительницу перечислить ещё почти 1,3 млн рублей. При этом реальная стоимость ремонта составила 70 тысяч рублей.Злоумышленники признали свою вину и возместили причинённый ущерб. Уголовное дело рассмотрит Собинский районный суд.