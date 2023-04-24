В деревне Шувалиха Собинского района 23 апреля загорелся частный жилой дом. О пожаре сообщили поздно: по прибытии на место пожарных пламя охватило все здание и перекинулось на рядом

В деревне Шувалиха Собинского района 23 апреля загорелся частный жилой дом. О пожаре сообщили поздно: по прибытии на место пожарных пламя охватило все здание и перекинулось на рядом припаркованный УАЗ. Горение было ликвидировано на площади в 180 кв.м. К сожалению не обошлось без жертв. В доме было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По факту гибели человека