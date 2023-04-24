При выполнении работ одна из организаций похитила 63 тысячи рублей.

В Юрьев-Польском подрядчика обвиняют в мошенничестве при строительстве ФАПа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В конце 2021 года Юрьев-Польская ЦРБ и АО «Авиапромстрой» заключили госконтракт на возведение медпункта в селе Беляницыно стоимостью более 10 млн рублей. Компания нашла субподрядчика - компанию «Фора», которая в качестве субподрядчика привлекла фирму «УК-ЭГИДА». При выполнении работ одна из организаций похитила 63 тысячи рублей.По материалам проверки надзорного ведомства возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.