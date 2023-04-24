Вантовый мост через реку Ока в Муромском районе, который соединит Владимирскую и Нижегородскую области и станет частью платной трассы М-12, обещают достроить в апреле. Об этом сообщили в ГК

Вантовый мост через реку Ока в Муромском районе, который соединит Владимирскую и Нижегородскую области и станет частью платной трассы М-12, обещают достроить в апреле. Об этом сообщили в ГК «Автодор». Мост соединит Владимирскую и Нижегородскую области. Сейчас смонтированы все 34 пары вант. Идёт подготовка к монтажу замыкающего блока. Ранее стало известно, что мост на 70%