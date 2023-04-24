Весенний сапсёрфинг по разливам Владимирской области: популярен, но не опасен ли? Сегодня в...

Весенний сапсёрфинг по разливам Владимирской области: популярен, но не опасен ли?Сегодня в социальных сетях и интернет-сообществах нашего региона можно увидеть огромное количество завораживающих фотографий половодья. Потрясающие виды, затерянные строения, новые ракурсы белокаменного храма – Церкви Покрова на Нерли! И вот, неожиданно, среди всей этой красоты замечаем разноцветные сапы, на которых бесстрашно, помогая себе веслом, плывут жители и гости региона.Оригинально? Любопытно? Спортивно? Да! Но не опасно ли? Ведь вроде бы ещё не сезон для сап-сёрфинга, да и вода ледяная…Об этом корреспондент ГТРК «Владимир» поговорил с Виктором Львовым, который уже много лет катается на сапе по красивейшим уголкам Владимирской области.«Чтобы упасть на сапборде – нужно очень постараться…»- Виктор, как к вам пришла идея - плавать на сапах по разливам в весеннее время? Ещё очень холодно…- Это была мечта - проплыть среди снегов! Плюс увидел, что коллеги из Московской области, например, всю зиму катаются. Река Истра не замерзает, Клязьма - аналогично. Коллеги из Сибири в -20˚C катаются. А чем я хуже? Подумал и открыл сап-сезон в 20-х числах марта, когда на улице было +5 градусов тепла, а вокруг лежал снег.- Какую применяете экипировку, чтобы не замёрзнуть?- В идеале нужен сухой гидрокостюм. Но опираясь на опыт коллег, увидел, что многие катаются просто в зимних «непродувайках» или лыжных костюмах. Когда приехали открывать сезон, на незамерзающее озера Тосканка в Ворсме, там кроме нас было еще 7 групп. Только двое из них были в гидрокостюмах. Остальные - просто в зимней одежде. Для себя я выявил такую экипировку - толстые сапоги из «пенки» (с мехом), термобелье, непродаваемые куртка и штаны. 2-3 часа на воде - тепло и комфортно, будто летом.- В чём плюсы (и прелесть) подобного катания по разливам Владимирской области?- Во-первых, ты один из немногих отчаяных типов, которые готовы на такую авантюру. Поэтому если в той же Тосканке летом столпотворение сап-бордистов, то сейчас ты катаешься практически в уединении и тишине. Во-вторых, поражает сам разлив, обстановка. Ты катаешь там, где обычно ходишь пешком. Или, например, там, где летом даже в русло реки не пройти. Это и манит!- Не опасно ли?- Скажу честно: вероятность падения в воду есть как зимой, так и летом. Но она очень маленькая. Чтобы упасть на сапборде – нужно очень постараться. Обычно, это происходит из-за того, что человек теряет равновесие (как правило, при катании стоя) и падает в воду, если не может приземлиться на доску. Да и сам сапборд тяжело перевернуть. Но перед первой поездкой на глаза попало видео московских саперов, где девушка в февральский сплав из сидячего положения скатывается с сапа в воду. Вопрос – как?! Коврик, на котором ты сидишь, он противоскользящий и держит очень хорошо. Если все движения производить медленно, плавно и аккуратно, то сплав по разливам (и вне сезона) безопасен. Как и летом, только ты находишься в тёплой одежде. Хотя мы и в июне, июле, августе не голыми катаемся. Например, в конце лета на рассветах уже +12˚C. Катаемся в кроссовках, ветровках. Ну и если летом жилет не обязателен, то зимой – необходим, да. Детей не следует брать в подобное приключение, например, на тот же весенний разлив. К этим вопросам следует очень внимательно относиться.На заметку!Туризм на сап-досках (SUP touring) – это неспешные прогулки по гладкой воде, исследование местности с воды, а также гребля на большие расстояния в умеренном темпе. Доски длинные и широкие, у них заострённые нос и корма, поэтому считаются манёвренными и устойчивыми.«Кто-то восхищается, а кто-то у виска крутит…»- Почему сегодня сапсёрфинг стал таким популярным видом… спорта? Кстати, да, это спорт?- Да, сапборд с одной стороны считается спортинвентарем, а с другой - некоторые сотрудники ГИМС приравнивают его к байдаркам. Тут и возникают юридические вопросы касательно использования спасательных жилетов и пр. Что касается популярности, то появилась сап-доска относительно недавно. Это по сути разновидность серфборда. Именно она стала «мамой» надувной сап-доски. В отличие от байдарки, которая дороже (по цене) сапа, громоздкая, и вообще, их сравнивать нельзя, сап - более миниатюрный, легкий, удобный в использовании. Для катания на нём не нужны какие-то навыки сборки или специнвентарь. Всё легко, просто и доступно.- Какие эмоции (и отклик) вызывают подобные прогулки у туристов? Вы работаете в этой сфере…- Если говорить про открытие сезона в весеннюю погоду: кто-то восхищается, кто-то интересуется, а кто-то пальцем у виска крутит и недоумевает, как так вообще можно?! Если говорить о прогулках на сапах в сезон, то тут людям это бесспорно нравится. Мы вообще стараемся показать интересные места в особенное время. На рассвете, например. Прогулки на сапбордах (по моим наблюдениям) выбирают 70 процентов местных жителей (владимирцев), и лишь 30 процентов - туристы.- Основные места для сапсёрфинга по разливам?- Мест много! У нас во Владимирской области с этим всё хорошо: реки, озера, водохранилища. Лесные реки – спокойные. Можно ходить линейным маршрутом: и по течению, и против.- Что необходимо с собой взять в такое водное приключение?- Летом можно ничего не брать, кроме питьевой воды и головного убора, а вот весной лучше взять с собой второй комплект одежды. На всякий случай.- Можно ли самостоятельно совершить подобную авантюру? Или всё же необходимо быть под присмотром опытных людей?- Без опыта ни в коем случае не стоит подобное повторять. В сплавы (в холодную погоду) обязательно нужны инструкторы и сопровождающие. Необходимо помнить про спасательные жилеты. Да и летом следует быть аккуратными. Например, зацепились вы за корягу, на одном месте закружились, может начаться паника. Даже когда я сам иду на разведку маршрута, всегда беру второго человека. Течение, холодная вода - это всегда факторы риска, их надо учитывать.Сапсёрфинг: какая польза для здоровья?В летнее время, когда нет риска – оказаться в ледяной воде, сапсёрфинг – отличное времяпровождение для людей, которые заботятся о своём здоровье.Какие главные его преимущества?- тренировка сердечно-сосудистой системы;- отличная разминка для суставов и мускулов, так как балансировка на доске активирует большую часть мышц стопы и голени;- улучшается ваша выносливость;- катание на открытых водоемах способствует получению витамина D;- отличный способ снять стресс.Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Виктора ЛьвоваЧитайте и смотрите также:«В Суздале прошёл первый карнавал на сапбордах»; «Сапборды стали повальной модой среди отдыхающих на воде»; «Жительница Владимира устроила опасный заплыв на сапборде по Клязьме».