Владимирская область полностью вышла из лекарственного кризиса. Статистику по льготным препаратам...

Владимирская область полностью вышла из лекарственного кризиса.Статистику по льготным препаратам приводят в правительстве региона.Так, количество "отсроченных" льготных рецептов сократилось с критических пяти тысяч - это было в октябре 2021-ого до сотни рецептов сейчас. Детальные цифры звучали и в недавнем докладе губернатора Александра Авдеева.Уже к концу марта 2022-ого количество льготных рецептов "на отсрочке" сократилось в 12 раз. И в течение года продолжило планомерно снижаться.Сейчас, отмечает глава Владимирской области Александр Авдеев, трудности есть лишь с поставкой отдельных препаратов. Кризис системный преодолен.Льготные жизненно необходимые лекарства должны дойти до пациента в срок.