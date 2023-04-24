Депутаты владимирского горсовета и Заксобрания области скрыли свои декларации о доходах за 2022 год. На сайтах указаны лишь общие сведения о парламентариях, сдавших документ. Напомним, в

Депутаты владимирского горсовета и Заксобрания области скрыли свои декларации о доходах за 2022 год. На сайтах указаны лишь общие сведения о парламентариях, сдавших документ. Напомним, в январе Госдума приняла закон, позволяющий с 1 марта депутатам не разглашать данные о своих доходах. Авторы закона посчитали, что эти данные не всем интересны, а готовить их довольно трудно.