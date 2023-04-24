Ранее в РФ в силу вступил закон, согласно которому парламентарии могут не размещать отчёты о заработке и имуществе в публичном доступе.

Заксобрание и горсовет(СНД) опубликовали обезличенные декларации о доходах депутатов. Ранее в РФ в силу вступил закон, согласно которому парламентарии могут не размещать отчёты о заработке и имуществе в публичном доступе.Вместо привычной сводной таблицы на сайтах ЗС Владимирской области и горсовета Владимира появились общие справки о том, что народные избранники предоставили необходимую информацию. Ознакомиться с документами можно перейдя по ссылкам: и