Федеральные льготники теперь могут приобрести электронный билет на поезд. Ранее им приходилось приходить в кассы вокзалов и показывать подтверждающие льготы документы.

Федеральные льготники теперь могут приобрести электронный билет на поезд. Ранее им приходилось приходить в кассы вокзалов и показывать подтверждающие льготы документы.По словам генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, в последнее время количество пассажирских перевозок значительно возросло. Компания старается создать комфортные условия для пассажиров.«Но ещё есть вопросы, которые требуют законодательного решения. Будем работать совместно с РЖД над их оперативным рассмотрением, чтобы людям было комфортнее передвигаться на железнодорожном транспорте», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.