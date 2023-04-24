Владимирские парки закрывают на обработку против клещей. Сегодня владимирский парк Дружба закрыт...

Владимирские парки закрывают на обработку против клещей.Сегодня владимирский парк "Дружба" закрыт для посетителей. Там проводят акарицидную обработку. В городе- уже несколько десятков пострадавших от укусов клещей. Вместе со специалистами Роспотребназдора наша съемочная группа вышла на охоту на опасных паразитов. Репортаж Любови Клюквиной.- На любой из этих травинок может сидеть клещ. Наибольшее количество паразитов прячется на высоте от 25 до 50 сантиметров. Когда жертва приближается, клещи встают в характерную позу, при максимальном приближении мгновенно и надежно хватаются за одежду или обувь жертвы. Теперь, чтобы осмотреть себя, у меня есть примерно полчаса. Но а какова вероятность, что меня укусили и насколько опасен укус клеща, разберемся с нашими экспертами из Роспотребнадзора.Андрей Малыгин - один из немногих, кто радуется, когда поймает клеща. Он - зоолог-энтомолог регионального Центра гигиены и эпидемиологии.Андрей Малыгин, зоолог ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области»:- Каждый объект я обычно несколько раз за сезон прохожу. Минимум раз в неделю какой-то объект я должен исследовать.Андрей исследует скверы, парки, территории детсадов, школ и другие общественные зоны региона на "заселенность" клещами. Делает это при помощи специального флага.За день в одном месте зоолог проходит несколько флагокилометров, периодически проверяя нехитрую ловушку.- Три штуки за один заход.- Да. Сейчас, наверное, ещё поймаем.Теплая весна пробудила клещей раньше срока. Акарицидная обработка в пространствах, таких как "Дружба" (это, кстати, одна из самых клещевых территорий), обязательна. В дни борьбы с опасными насекомыми администрация просит горожан не нарушать временное ограничение.Инна Гаврилова, ведущий менеджер по культурно-массовой работе в парке «Дружба»:- Будет обрабатываться поляна парка, возле аттракционов парка, где дети играют. Лесная зона обрабатываться не будет.Пройдя всего лишь три флагокилометра, Андрей обнаружил пять кусачих членистоногих. В двух шагах от тропинки и зоны для игр.Андрей Малыгин, зоолог ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области»:- Это вид Dermacentor reticulatus. Тут получается 4 взрослых клеща и одна нимфа. Оправятся в лабораторию природно-очаговых особо опасных инфекций и будут исследоваться на наличие опять же макреров ключевых инфекций. Это вирус клещевого энцефалита, клещевой боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.Один клещ может быть разносчиком сразу нескольких инфекций. Чтобы не заразиться, важно снять насекомое вовремя. И проверить паразита в лаборатории. Таких несколько.Снятие должно быть грамотным. Никакого растительного масла! Им можно только усугубить интоксикацию. Удобнее всего удалять клеща изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Посмотрите на его хоботок. Зазубрины помогают ему крепко вцепиться в жертву. Такой лучше не выдергивать, а аккуратно выкрутить в любую из сторон. Руки стоит вымыть.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Каждые 15-20 минут лучше себя осматривать, пользоваться средствами акарицидно-репеллентными, которые отпугивают, убивают клещей. Важно помнить, что эти средства нельзя наносить на кожу. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием этих средств и тогда вы обезопасите себя от встречи с клещом.Ещё один совет - надевать светлую, плотно прилегающую к телу одежду. Особенно в зоне манжет. В идеале заправить брюки в носки, чтобы красота не потребовала жертв.Любовь Клюквина, Александр Чунаев