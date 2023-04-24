Цель - обеспечение безопасности и повышение пропускной способности автомагистралей.

Во Владимире на трёх улицах запретили остановку транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.Остановка машин будет ограничена по Рокадной дороге между улицами Поселковой и Полины Осипенко, по чётной части улицы Большой Нижегородской (между Рабочим спуском и площадью Фрунзе), а также у дома №28а на улице Нижняя Дуброва (школа №39). Кроме того, по четной стороне улицы Комиссарова перед поворотом на Безыменского будет ограничена парковка автомобилей.На участках появятся знаки «Остановка запрещена», либо «Стоянка запрещена», а также «Работает эвакуатор». Ориентировочно ограничения вступят в силу после 5 мая.Цель - обеспечение безопасности и повышение пропускной способности автомагистралей.