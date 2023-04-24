Во Владимире продолжается капремонт дорог на семи улицах. С опережением графика работа началась на трёх участках, рассказали в пресс-службе Правительства региона. -на ул.Добросельской
<a href="https://33live.ru/novosti/24-04-2023-vo-vladimire-nachalsya-remont-dorog-na-ulicax-mira-dobroselskoj-i-v-yurevce.html" target="_blank">Во Владимире начался ремонт дорог на улицах Мира, Добросельской и в Юрьевце</a> - Во Владимире продолжается капремонт дорог на семи улицах. С опережением графика работа началась на трёх участках, рассказали в пресс-службе Правительства региона. -на ул.Добросельской
[url=https://33live.ru/novosti/24-04-2023-vo-vladimire-nachalsya-remont-dorog-na-ulicax-mira-dobroselskoj-i-v-yurevce.html]Во Владимире начался ремонт дорог на улицах Мира, Добросельской и в Юрьевце[/url] - Во Владимире продолжается капремонт дорог на семи улицах. С опережением графика работа началась на трёх участках, рассказали в пресс-службе Правительства региона. -на ул.Добросельской