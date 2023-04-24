Во Владимире продолжается капремонт дорог на семи улицах. С опережением графика работа началась на трёх участках, рассказали в пресс-службе Правительства региона. -на ул.Добросельской

Во Владимире продолжается капремонт дорог на семи улицах. С опережением графика работа началась на трёх участках, рассказали в пресс-службе Правительства региона. -на ул.Добросельской обновляют и заново обустраивают тротуары. Новый появится напротив театра «Разгуляй» на островке безопасности -ремонт дороги на ул. Мира от ул.Почаевская до ул.Большая Нижегородская -в мкр Юрьевец в нормативное состояние приводят дорогу по