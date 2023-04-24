В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали о ночной погоне сотрудников ДПС за 17-летним парнем, который, как оказалось, скончался в больнице после лобового столкновения с

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали о ночной погоне сотрудников ДПС за 17-летним парнем, который, как оказалось, скончался в больнице после лобового столкновения с другим легковым автомобилем. 23 апреля сотрудники ГИБДД заметили на улице Карла Маркса «ВАЗ 2110» с технической неисправностью. Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель их проигнорировал, ускорился и поехал