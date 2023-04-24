Во Владимире пожарные борются с палом сухой травы. Пламя вспыхнуло на Тупиковом проезде. Пожар удалось локализовать на площади в 300 кв.м. Как отмечают в пресс-службе МЧС, только за прошедшие

Во Владимире пожарные борются с палом сухой травы. Пламя вспыхнуло на Тупиковом проезде. Пожар удалось локализовать на площади в 300 кв.м. Как отмечают в пресс-службе МЧС, только за прошедшие сутки в области было ликвидировано 25 палов сухой травы на площади почти 50 гектаров. Всего с начала года было зарегистрировано 282 пала травы на 525 гектарах.