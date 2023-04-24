Во Владимире провели исследование на качество питьевой воды. Для этого были взяты образцы из Судогодского водозабора, который питает Ленинский район, Юрьевец и Загородный парк, Нерлинского

Во Владимире провели исследование на качество питьевой воды. Для этого были взяты образцы из Судогодского водозабора, который питает Ленинский район, Юрьевец и Загородный парк, Нерлинского водозабора, откуда вода поступает в Октябрьский и Фрунзенский районы, а также водозаборов микрорайонов Оргтруда и Лесного. По результатам исследования выяснилось, что самая чистая вода подаётся в Ленинский район. Она не