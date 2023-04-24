С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184782 владимирцев.

Во Владимирской области 24 апреля выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Муромском и Гороховецком, по 3 - в Александровском и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный. По 2 заболевших прибавилось в Вязниковском, Суздальском и Кольчугинском, по 1 - в Собинском, Камешковском и Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184782 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51154 заболевших во Владимире, 21885 - в Ковровском районе и 20073 - в Муроме.