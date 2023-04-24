Во Владимирской области браконьеры рассказали, что просто нашли сети с рыбой. В ходе...

Во Владимирской области браконьеры рассказали, что просто "нашли" сети с рыбой.В ходе патрулирования реки Бужа в южной части национального парка «Мещера» госинспекторы заметили лодку, в которой было двое мужчин. Один из них усиленно греб на веслах, другой выбирал из сетей рыбу и бросал в лодку.Пойманные врасплох браконьеры стали выбрасывать рыбу, но не успели. Нарушителями оказались дачники из Москвы. Своё поведение они объяснили тем, что охотились, лодка запуталась в сетях, начали снимать сеть, а она оказалась с рыбой. Решили ее забрать себе, сообщила пресс-служба нацпарка "Мещера".У них было изъято около 10 килограммов рыбы разных пород, ущерб государству составил 23 тысячи рублей.У нарушителей также конфискованы 4 сети.Фото https://www.pxfuel.com/en