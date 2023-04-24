Во Владимирской области 15 апреля стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства.

Во Владимирской области 15 апреля стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жителям региона предлагают выбрать места, которые преобразятся в будущем.Голосование продлится до 31 мая. Территории обустроят в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».«Мне очень нравятся те общественные среды, которые сделаны в прошлые годы: сквер родителей в Вязниках, Кукушкин пруд - в Коврове, в Красной Горбатке - надречный парк, в Камешково - городской сквер и другие. На 2024 год выставлены на голосование народные предложения. Какие наберут наибольшее число голосов, те и будем благоустраивать», - отметил депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Комфортная городская среда» Игорь Игошин.