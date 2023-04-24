Во Владимирской области инфляция составила 4 процента. Центробанк проанализировал динамику...

Во Владимирской области инфляция составила 4 процента.Центробанк проанализировал динамику потребительских цен в регионе в марте. Эксперты сочли умеренной инфляцию в 4%.Замедлился рост цен на отдельные виды колбас, сосиски и пельмени. Потому что владимирские производители нарастили объемы производства мяса. То же - с ценами на огурцы, помидоры и яблоки. Тут роль сыграли и поставщики, их стало заметно больше. Отдельно аналитики отмечают снижение цен на тюльпаны, к выращиванию которых в этом году перешел Владимирский тепличный комбинат. Благодаря собственному производству, цветы к восьмому марта владимирцам обошлись существенно дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на автомобили - в дилерские центры хлынули машины азиатских брендов. А вообще весьма значительный рост показал сектор интернет-торговли. Владимирцы предпочитают совершать покупки на отечественных электронных площадках.