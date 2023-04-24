Во Владимирской области количество случаев заболевания коронавирусом за сутки уменьшилось до...
Во Владимирской области количество случаев заболевания коронавирусом за сутки уменьшилось до 49.
Напоминаем, что Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошедшие сутки 24 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 49 случаев:
12 сл. в городе Владимире;
4 сл. в Муромском районе;
6 сл. в Ковровском районе;
5 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
4 сл. в Гороховецком районе;
3 сл. в Александровском районе;
3 сл. в городе Радужный;
3 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в Вязниковском районе;
2 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Судогодском районе;
1 сл. в Собинском районе;
1 сл. в Камешковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 782 случая заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com