Во Владимирской области количество случаев заболевания коронавирусом за сутки уменьшилось до...

Во Владимирской области количество случаев заболевания коронавирусом за сутки уменьшилось до 49.Напоминаем, что Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.За прошедшие сутки 24 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 49 случаев:12 сл. в городе Владимире;4 сл. в Муромском районе;6 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Гусь-Хрустальном районе;4 сл. в Гороховецком районе;3 сл. в Александровском районе;3 сл. в городе Радужный;3 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Камешковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 782 случая заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com