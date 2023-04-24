Во Владимирской области названы территории, на которых завтра ожидаются природные пожары. По...

Во Владимирской области названы территории, на которых завтра ожидаются природные пожары.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Владимирской области 25 апреля на юго-востоке и западе области ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.На юге, северо-востоке и севере области сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. Велики риски возникновения ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. - А также природными пожарами в зоне торфяных месторождений; увеличением количества происшествий и гибели на водных объектах; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.Гражданам рекомендовано принять меры для недопущения выжигания травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.