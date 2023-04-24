Во Владимирской области несовершеннолетний погиб за рулем, пытаясь уйти от преследования. Фото...

Во Владимирской области несовершеннолетний погиб за рулем, пытаясь уйти от преследования.Фото трагедии появилось накануне в https://vk.com/overhearauto33.По предварительным данным УМВд по Владимирской области 17-летний водитель "десятки" погиб в результате лобового столкновения с "Грантой". В свою очередь, 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка "Гранты" получили различные травмы.Выяснилось, что перед этим сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ технической неисправностью на улице Карла Маркса в центре Владимира. Водитель отказался остановиться и попытался скрыться от патруля в сторону Загородного, а затем в районе Вяткино. На 296 км трассы "Золотое кольцо" ВАЗ вылетел на встречную полосу...Следом по Владимирской области начал проверку по факту гибели человека.Фото https://vk.com/overhearauto33.