Еще двое участников ДТП оказались в больнице.

Во Владимирской области в ДТП после погони пострадали три человека. Об этом рассказали очевидцы происшествия и в региональном УМВД.Лобовое столкновение произошло около 22:40 у деревни Вяткино. Легковушка, уходя от преследования от трёх экипажей ГИБДД, врезалась в другой автомобиль. Погоня началась в Владимире. На Судогодском шоссе автомобиль по касательной задел ещё одно авто.«23 апреля сотрудники ДПС в районе улицы К. Маркса обратили внимание на «десятку». Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал его и попытался скрыться. На 296 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе «ВАЗ» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта». Автомобилист, находившийся за рулём «ВАЗ» (2005 года рождения) погиб, 30-летний водитель «Гранты» и его 25-летняя пассажирка госпитализированы. У молодого человека не было прав», - пояснили редакции vlad.aif.ru в пресс-службе УМВД.СУ СК проводит проверку.