Рейтинг мессенджеров остался прежним, но потребление трафика заметно изменилось.

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей и выяснили, что в первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Рейтинг мессенджеров остался прежним, но потребление трафика заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом находится Telegram — жители региона прокачали через этот мессенджер в четыре раза больше информации, чем год назад. Причем, звонить через Telegram владимирцы стали в два раза чаще.На втором месте — WhatsApp, объем передачи данных в нем вырос на 11%. Замыкает тройку популярных мессенджеров Viber, где трафик снизился на 2% за счет перехода пользователей в Telegram и WhatsApp.Всего за три месяца этого года жители региона в общей сложности прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 1 млн гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Год назад этот показатель составлял около 550 тыс. гигабайт.«Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. В будущем году, когда будет отмечаться 1000-летие Суздаля и к нам приедут сотни туристов, трафик будет еще больше. Чтобы земляки и гости области могли без забот стримить, делиться с друзьями интересными фото и видео, мы продолжаем работать над развитием сети. В этом году высокоскоростной интернет впервые пришел в 10 деревень и сел, еще в двух десятках населенных пунктах он стал быстрее на 35%», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.