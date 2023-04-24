Травмы различной степени тяжести получили 19 человек.

В 2023 году на дорогах Владимирской области произошло 16 ДТП с участием мототранспорта. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек. По вине водителей двухколёсной техники произошло 11 аварий.Среди наиболее распространенных нарушений: превышение скорости, опасные манёвры, проезд на красный сигнал светофора, игнорирование специальной экипировки.С начала года госавтоинспекторы оштрафовали более 300 водителей мотоциклов, питбайков и скутеров, 16 – за управление подшофе.